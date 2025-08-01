Автобусные остановки отремонтировали еще в 7 округах Подмосковья

Специалисты «Мосавтодора» отремонтировали остановочные павильоны в семи округах Подмосковья. Работы прошли на девяти региональных дорогах, сообщили в Минтрансе региона.

В числе обновленных — объекты на проспекте Ленина и Красногвардейском бульваре в Подольске, улице Комсомольской в Щелкове и на Вишняковском шоссе в Балашихе.

Обновили павильоны и в малых населенных пунктах: на улице Железнодорожной в селе Жаворонки Одинцовского округа, улице Вокзальной в селе Алпатьево в Луховицах, улице 8 Марта в деревне Клишино и улице Школьной в поселке Быково Раменского округа, а также в деревне Андреевские Выселки в Шатуре

В Минтрансе Подмосковья подчеркнули, что специалисты «Мосавтодора» постоянно ведут работу по поддержанию остановок общественного транспорта в надлежащем состоянии.

Также рабочие уделяют внимание элементам, влияющим на безопасность дорожного движения: знакам, светофорам, ограждениям и искусственным неровностям.