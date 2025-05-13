Автобусные остановки отремонтировали еще в 7 округах Подмосковья

Автобусные остановки отремонтировали еще в семи округах Подмосковья. Работы провели в Балашихе, Мытищах, Подольске, Сергиевом Посаде, Раменском и других муниципалитетах.

Как рассказали в региональном Минтрансе, специалисты «Мосавтодора» привели в порядок остановки в микрорайоне Салтыковка в Балашихе, на Олимпийском проспекте в Мытищах, улице Клемента Готвальда в Подольске, проспекте Красной Армии в Сергиевом Посаде, а также на Шоссейной улице в деревне Сафоново, на Большом Кореневском шоссе в поселке городского типа Малаховка и на дороге в деревне Демихово.

В министерстве добавили, что специалисты регулярно обследуют дороги, чтобы вовремя выявить повреждения и устранить их. Особое внимание уделяют знакам, светофорам, ограждениям и другим элементам.