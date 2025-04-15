Автобусные остановки отремонтировали еще в 7 округах Подмосковья

Специалисты «Мосавтодора» отремонтировали автобусные остановки еще в семи округах Подмосковья. Работы провели в Подольске, Воскресенске, Солнечногорске, Кашире и других муниципалитетах.

Как рассказали в региональном Минтрансе, ремонт провели на улицах Школьной и Кирова в Подольске, улице Зелинского в Воскресенске, на Октябрьской улице в Солнечногорске, улице Стрелецкой в Кашире и на проспекте Красной Армии в Сергиевом Посаде.

Остановки также восстановили в деревне Петрово, а также у ЖК «Новоснегиревский» в селе Рождествено.

В министерстве добавили, что дороги региона регулярно обследуют, чтобы вовремя выявить повреждения и провести ремонт. Особое внимание уделяют знакам, ограждениям, освещению и светофорам.