Автобусные остановки отремонтировали еще в 7 округах Подмосковья

Автобусные остановки отремонтировали еще в семи округах Подмосковья. На минувшей неделе работы прошли в Балашихе, Чехове, Подольске, Воскресенске и другие муниципалитетах.

Как рассказали в региональном Минтрансе, специалисты "Мосавтодора" автобусные остановки отремонтировали на улице Гагарина в Чехове, на Большой Серпуховской в Подольске, на Разинском шоссе в Балашихе, а также на улице Пименовка в деревне Цибино, на Институтской в поселке Менделеево, в деревне Савельево и селе Каменовка.

В ведомстве напомнили, что дорожные объекты ремонтируют в регионе регулярно. Особое внимание уделяют состоя6нию остановок, знаков, ограждений, освещению и светофорам.