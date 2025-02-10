Автобусные остановки отремонтировали еще в 7 округах Подмосковья

Специалисты «Мосавтодора» отремонтировали автобусные остановки еще в семи округах Подмосковья. Работы провели в Подольске, Солнечногорске, Красногорске и в других муниципалитетах.

Как сообщили в региональном Минтрансе, работы провели для повышения комфорта и безопасности пассажиров. Остановки отремонтировали на улице Кирова и проспекте Юных Ленинцев в Подольске, на Октябрьской улице в Солнечногорске, Пенягинском шоссе в Красногорске, Олимпийском проспекте в Мытищах, улице Советской Конституции в Ногинске, а также на Центральной улице в селе Раменье и улице Карла Маркса в рабочем поселке Ильинском.

В министерстве добавили, что уборку и ремонт проводят на дорогах Подмосковья круглогодично. Для этого сеть ежедневно осматривают специалисты. Они выявляют дефекты, уделяя особое внимание остановкам, знакам, ограждениям и другим влияющим на безопасность элементам.