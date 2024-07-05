Автобусные остановки отремонтировали еще в 5 округах Подмосковья

Представители «Мосавтодора» отремонтировали автобусные остановки еще на шести улицах Подмосковья. Работы выполнили в Электроуглях, Лыткарине, Долгопрудном, Луховицах и Домодедове. Об этом сообщили в региональном Минтрансе.

В ведомстве уточнили, дорожную сеть обследуют в Московской области еженедельно. Особое внимание специалисты уделяют остановкам, состоянию дорог и знаков, а также линиям освещения и светофорам.

Не допустить роста жалоб на общественный транспорт — одна из знаковых задач, подчеркнул губернатор Андрей Воробьев. В зависимости от сезона пассажирам важно наличие и кондиционеров, и обогревателей.

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