Автобусные остановки отремонтировали еще в 10 округах Подмосковья

Сотрудники «Мосавтодора» регулярно ремонтируют элементы, влияющие на безопасность и комфорт пассажиров. Специалисты обновили остановочные павильоны еще в десяти округах.

Объекты отремонтировали на Советской улице в Королеве и в Краснополянском проезде в Лобне.

Кроме того, в порядок привели остановки на Центральной улице в деревне Высоково в городском округе Мытищи и на Володарском шоссе в поселке городского типа Молоково на территории Ленинского округа.

Павильоны починили в садовом товариществе «Медвежьи Озера», деревнях Бруски и Якиманское, селах Власово и Константиново, а также в поселке Новые Дома.

В Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области отметили, что сотрудники «Мосавтодора» регулярно обновляют дорожные знаки, ограждения, светофоры, остановки и искусственные неровности.

Жителей и гостей региона призывают бережно относиться к элементам инфраструктуры, поскольку они напрямую влияют на безопасность водителей, пассажиров и пешеходов.