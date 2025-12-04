Автобусные остановки оборудовали в Зарайске

В округе пассажиры теперь могут оценить преимущества новых остановочных павильонов, которые были установлены в ряде важных локаций, где их появление было наиболее востребовано. Новые конструкции призваны повысить безопасность ожидания транспорта.

Одной из самых долгожданных и значимых стала новая остановка, расположенная у здания средней школы № 1 имени Леонова. Также новый павильон появился на улице Ленинской, у дома № 22. Обновленные остановочные комплексы также установлены вблизи городского стадиона в обратном направлении движения. В поселке Текстильщиков, у дома № 29 также в обратную сторону, а также рядом с территорией бывшего завода офсетных пластин, жители и работники получили более удобные условия для ожидания транспорта.

«Всего же планируется поставить восемь новых остановочных павильонов на муниципальных дорогах округа. Работы выполняются за счет местного бюджета», — сообщил заместитель главы округа по градостроительной деятельности Андрей Шолохов.