Автобусные остановки и пешеходные переходы очистили от снега в Коломне

В Коломне и Озерах продолжается уборка и вывоз снега. Дорожные службы на муниципальных дорогах работают в круглосуточном режиме в две смены.

С утра в среду, 28 января, на борьбу со стихией вышли 16 комбинированных дорожных машин, 13 тракторов, 10 погрузчиков и 44 дорожных рабочих. В Коломне акцент сделан на состояние автобусных остановок и подходов к пешеходным переходам. Специалисты вручную расчищают тротуары и подходы к «зебрам» на Окском проспекте, улицах Гагарина и Дзержинского. С привлечением техники идет уборка и вывоз снега на улице Кутузова вблизи школы № 21, на улицах Зеленой и Полянской.

«В зоне особого внимания — дороги к сельским населенным пунктам. В течение суток снегоуборочная техника пройдет по Малинскому и Непецинскому направлениям, а также приедет в Борисовское, Лысцево, Шапкино, Шеметово, Лыково, Апраксино, Зиновьево, Барановку, Змеево, Большое и Малое Карасево, Гришино, Воловичи, Пирочи, Негомож, Мощаницы, Чиликино, Боково-Акулово, Бояркино, Сенцово, Донашово, Рудаково, Северское, Подлужье, Малышево, Бортниково и Мячково. В Озерах расчистят районы Роговое поле, Челноки и Жилкоп», — рассказал глава городского округа Александр Гречищев.

В администрации Коломны напомнили, что работа дорожных и коммунальных служб выстроена по регламенту. Первостепенное внимание уделяется опасным участкам дорог, маршрутам общественного транспорта, дорогам с высокой интенсивностью движения.