Автобусные маршруты изменятся в Павловском Посаде с 19 мая

В округе вводятся временные изменения в схемы движения ряда автобусных маршрутов. Это вызвано проведением ремонтных работ на одной из ключевых городских магистралей.

Причиной корректировок станет ремонт дорожного полотна на улице Большой железнодорожный проезд. В связи с этим, автобусы маршрутов № 20, 22к и 27 на период проведения работ будут перенаправлены на улицу Кирова, выполняющую роль объездного пути. Пассажирам следует учитывать данный факт при планировании своих поездок и закладывать дополнительное время на дорогу.

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области обращается к жителям и гостям округа, пользующимся указанными маршрутами, с просьбой внимательно ознакомиться с временным расписанием и учитывать изменения при планировании своих перемещений. После завершения ремонта движение автобусов будет восстановлено в соответствии с прежними схемами.