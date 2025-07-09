Автобусную остановку у СНТ «Заря» в Дубне установили по просьбе жителей

Автобусный павильон установили у СНТ «Заря-1» и «Заря-2» по пнросьбе жителей. Здесь также организовали заездной карман и нанесли разметку.

В СНТ «Заря» располагаются около 150 садовых участков. Их обустроили давно для сотрудников предприятий левобережной части Дубны. Сейчас ими владеют пожилые люди, которые не имеют автомобилей и добираются до СНТ пешком.

«Очень удобно теперь, большая благодарность от нас всех», — говорит пенсионерка Валентина Басова.

Работы проводили по всем нормам. Сначала вырезали площадки под заездной карман и пешеходный переход. Затем все посыпали песком и щебнем, покрыли битумной эмульсией. Только потом специалисты заасфальтировали участок.

«Установку автобусных павильонов вблизи СНТ в Дубне продолжим», — отметил глава Дубны Максим Тихомиров.

Пока в разработке — маршрут общественного транспорта, который ведет к СНТ «Дубна-2», но автобусный павильон там уже запланирован.