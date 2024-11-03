Автобусная остановка появилась в инстринской деревне Черная

На выездной администрации жители обратились к главе с просьбой установить им автобусную остановку в деревне Черная. Вопрос был очень важный, потому что здесь не курсируют рейсовые автобусы, только красногорское маршрутное такси от станции Нахабино до деревни Черная.

Так как остановка не была оборудована закрытым павильоном, жителям было неудобно ожидать прибытия транспорта в непогоду. Запрос обработали и коммунальные службы сделали комфортную зону согласно всем нормативам.

Выровняли брусчатое покрытие остановки, собрали металлическую конструкцию павильона, обшили ее поликарбонатом, покрасили ранее установленную здесь скамейку.

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