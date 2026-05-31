Автобус перевернулся в результате ДТП на трассе А-107

31 мая 2026 года около 09:20 на автодороге А-107 между Ногинском и Ямкино случилось дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса маршрута №24 «Ногинск — Ботово» АО «Мострансавто» и двух легковых автомобилей.

По предварительной информации, автобус ехал в сторону Ногинска. В это время навстречу ему двигался автомобиль Ford. Водитель автомобиля Toyota, который ехал в попутном направлении с Ford, решил обогнать его по обочине. В результате маневра Toyota столкнулась с автомобилем Ford, потеряла управление и выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с автобусом.

В результате аварии автобус опрокинулся. По предварительным данным, в салоне пострадали пять человек, один из которых погиб. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и экстренных служб, которые обеспечивают безопасность и оказывают необходимую помощь.

АО «Мострансавто» активно сотрудничает с правоохранительными органами для выяснения всех обстоятельств произошедшего. Окончательные причины и детали ДТП будут установлены по результатам проверки.

Пассажиры автобуса имеют право на получение страховых выплат в соответствии с Федеральным законом об обязательной гражданской ответственности перевозчика перед пассажирами от 14.06.2012 № 67-ФЗ.