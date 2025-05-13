С 12 мая в Одинцовском округе вновь запущен маршрут № 40к, который соединяет станцию Кубинка со станцией Тучково. Этот автобус обеспечивает удобную перевозку с ключевыми социальными и инфраструктурными объектами района, а также с близлежащими населенными пунктами, такими как Одинцово и Руза.

Восстановить работу маршрута стало возможным благодаря усилиям Министерства транспорта Московской области, которое вместе с перевозчиком организовало регулярное перевозочное сообщение, способное снизить временные затраты на поездки и повысить качество жизни жителей.

На маршруте задействовали три современных автобуса, которые будут выполнять в течение дня 18 рейсов. Первый рейс отправляется от остановки «станция Тучково» в 06:30 утра, а последний — от «станции Кубинка» в 19:50 вечера. Для оптимизации работы маршрута и повышения его эффективности будут проводить мониторинг пассажиропотока. Это позволяет своевременно вносить необходимые коррективы, например, увеличивать количество рейсов или менять расписание в зависимости от потребностей жителей.

Также на маршруте реализуют социальные льготы для пенсионеров, инвалидов и других групп, пользующихся социальными картами Московской области. Оплатить проезд можно наличными и с помощью современных платежных средств, таких как банковские карты и транспортные карты «Тройка» и «Стрелка».