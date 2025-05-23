Автобус № 28 в Пушкино вернется к привычному маршруту уже 1 июня

В связи с реконструкцией федеральной трассы М-8 «Холмогоры» временный маршрут автобуса № 28, курсирующего между станцией Пушкино и деревней Костино, будет действовать до 1 июня. Этот маршрут был изменен в рамках реконструкции дороги.

Основная причина временного изменения маршрута — закрытие двух съездов с федеральной трассы М-8 вблизи транспортной развязки рядом с деревней Костино. В связи с этим, для обеспечения безопасности и сохранения регулярности перевозок, было принято решение скорректировать пути следования автобусов.

Чтобы не нарушать график, маршрут автобуса № 28 был скорректирован. Теперь в обоих направлениях он движется по обновленным участкам Ярославского шоссе и объездным дорогам. Из Пушкино в Костино автобус сейчас движется по новому участку Ярославского шоссе, что позволяет сэкономить время и избежать закрытых участков дороги. Обратно из Костино в Пушкино маршрут сначала проходит через объезд у деревни Кощейково, чтобы обойти закрытые съезды, а затем снова выходит на новое шоссе.

Планируется, что новая схема движения будет действовать до 1 июня, после чего автобус № 28 вернется к своему привычному маршруту.