Автобус № 20к изменит маршрут из-за ремонта переезда в Одинцове

Одинцовский автобусный маршрут № 20к будет работать по измененной схеме с 14 по 16 июля. Ограничения связаны с ремонтом железнодорожного переезда в районе остановочного пункта «Раздоры».

Временные изменения введут на период замены устройств заграждения на железнодорожном переезде.

Автобус № 20к будет следовать от станции МЦД «Одинцово» только до железнодорожного переезда. После этого транспорт развернется и проследует в обратном направлении, не пересекая железнодорожные пути.

Изменение схемы движения будет действовать в течение трех дней — с 14 по 16 июля включительно. Пассажирам, которые планируют поездки через переезд в районе платформы «Раздоры», рекомендуется заранее учитывать временные ограничения и при необходимости выбирать альтернативные маршруты.

После завершения ремонтных работ и открытия переезда автобус № 20к вернется к привычной схеме движения.