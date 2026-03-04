Для жителей округа поездки в часы пик стали комфортнее. Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области сообщило об обновлении на муниципальном маршруте № 2, соединяющем городскую автостанцию с микрорайоном Петровское.

Автопарк, обслуживающий это направление, пополнился еще одной единицей техники — на линию вышел дополнительный автобус среднего класса. Таким образом, теперь на маршруте № 2 курсируют два современных автобуса среднего класса. Это позволило значительно увеличить общее количество ежедневных рейсов: теперь их число достигло 24.

«Главное изменение, которое уже успели заметить горожане — это существенное сокращение времени ожидания на остановках. В самые загруженные утренние и вечерние часы интервал движения транспорта уменьшился на 5–10 минут. Такая мера призвана разгрузить маршрут в моменты пиковых нагрузок и упростить для жителей путь к социально значимым объектам и рабочим местам», — сообщили специалисты.

Несмотря на увеличение количества рейсов внутри дня, время выхода на маршрут самого первого автобуса и время завершения работы последнего рейса остались прежними. Это позволяет пассажирам сохранять привычный график, но при этом тратить меньше времени на само ожидание транспорта.