Автобус до школы в микрорайоне Восточный запустили в Истре

Школьный автобус, окрашенный в классический желтый цвет, рассчитан на 22 пассажира, все сиденья оснастили ремнями безопасности. Теперь дети из жилого комплекса «Малая Истра» без проблем будут добираться до учебного заведения и обратно.
В первую очередь этим автобусом будут пользоваться ученики начальных классов, которым сложно добираться до школы на общественном транспорте. Отвозить ребят он будет в три этапа: в 07:15, 07:45 и 08:15, на первый урок в 08:30 успеют все.
Отметим, что вопрос о запуске специального транспорта стоял остро: в школе № 2 учатся почти 100 детей из жилого комплекса «Малая Истра». Для поездки на автобусе каждый день составляют специальные списки. Ученик второго класса Виктор Грачев стал первым пассажиром нового маршрута. Он отметил, что поездка на автобусе доставила ему больше удовольствия, чем поездка на автомобиле с родителями.
Захарова усомнилась в перемирии из-за нарушения Украиной условий прекращения огня
Мужчина упал с моста в Москву-реку
Макрона уличили в попытке возглавить коалицию несогласных с политикой Трампа
В США заявили, что Трамп хочет превратить Крым в международный курорт
«Были готовы на все». Как Лавров очаровал всех журналисток в ООН
В Британии пригрозили России «испепелением 40 городов»
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте