Автомотопробег ко Дню Победы провели в Дмитрове

У мемориала «Вечный огонь» на Советской площади в Дмитрове собралась колонна техники — современные мотоциклы, автомобили и машины военных лет. Торжественный старт 55-му авто-мотопробегу в честь 81-й годовщины Победы дал глава округа Михаил Шувалов.

Михаил Шувалов поблагодарил всех собравшихся за то, что они пришли в раннее утро, чтобы продолжить эту память и передавать ее поколениям. Он отметил, что рядом с ними присутствует молодежь, и принципиально важно сохранять эту традицию.

Член всероссийского мотоклуба «Ночные волки» Роман Абросимов отметил, что это долг чести каждого россиянина, который болеет и переживает за свою страну. По его словам, забыть про День Победы они не могут.

Маршрут пробега проложили по местам, где в ноябре–декабре 1941 года велись ожесточенные бои: Яхрома, Деденево, Рогачево. У каждого обелиска и мемориала колонна останавливалась, чтобы отдать дань памяти героям и возложить цветы.