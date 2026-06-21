Авто- и мотофестиваль «Волок Мотор Фест — 2026» привлек внимание гостей разнообразием техники

На Волоколамском авто и мотофестивале «Волок Мотор Фест 2026» гости увидели не только яркую программу, но и множество интересных машин и мотоциклов. Участники фестиваля тоже смогли удивить публику.

Анна Лазарева из Звенигорода приехала на фестивале на автомобиле ЗАЗ 965 1968 года выпуска — знаменитом «Горбатом». Она уже опытный автоэнтузиаст и ездила на многих классических отечественных автомобилях, но «Запорожец» стал ее любимцем.

«Очень хорошо! Мягенько так едет, все сигналят, лайки ставят, оборачиваются», — поделилась впечатлениями Анна.

В семье Анны есть и другой ретроавтомобиль — ГАЗ 21 «Волга» 1962 года, на котором на фестиваль приехал ее отец. Сейчас они с папой думают о покупке «Жигулей» первой серии — ВАЗ 2101.

Одним из самых заметных автомобилей на фестивале стал Mercury Grand Marquis 1988 года выпуска. Роскошный американский седан забытой марки выделялся среди других машин зарубежных производителей. По словам владельца автомобиля Омари Долидзе, этот Mercury притягивает взгляды и вызывает неподдельный интерес окружающих, поэтому используется в качестве машины выходного дня. В промежутках между выездами автомобиль снимается в фильмах и сериалах. Неудивительно, что Mercury Grand Marquis стал призером в номинации «Машина мечты. Хочу себе такую».

Среди других участников фестиваля были такие уникальные и редкие образцы, как ГАЗ А 1934 года, пожарный МАЗ 205 1962 года, полностью комплектный УАЗ 469 РХБЗ, мотоцикл DKW и самодельный внедорожник «Краб».