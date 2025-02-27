Авсютинскую школу в Орехово-Зуеве капитально отремонтируют в 2025 году

Авсютинскую школу в Орехово-Зуеве капитально отремонтируют в этом году. Там обновят фасад, кровлю, обустроят входные группы и заменят коммуникации.

В школе уже наполовину завершили демонтажные работы, рассказали в региональном Минстрое. Учреждение обновят по госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры».

Площадь здания составляет почти три тысячи квадратных метров. Там обновят фасад и кровлю, заменят системы отопления, вентиляции, канализации и проведут отделку помещений.

Кроме того, в школе появится новая мебель и оборудование, а территорию благоустроят.