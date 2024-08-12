Авиационный завод из Дубны примет участие на военно-техническом форуме

Юбилейный X Международный военно-технический форум «Армия-2024» пройдет с 12 по 14 августа в городе Кубинка Московской области. Авиационный завод «Кронштадт» из городского округа Дубна продемонстрирует там свои разработки.

Лидер национальной беспилотной индустрии завод «Кронштадт» представит округ Дубна на международном форуме «Армия-2024». В павильоне А 1С5 на стенде «Кронштадт» компания презентует всех участников группы компаний и их основные компетенции.

В масштабе 1:10 продемонстрируют макеты беспилотных летательных аппаратов «Сириус» и «Орион-Э». Гости форума смогут увидеть их в полную величину на открытой экспозиции VIP-зоны 2.

Эксперты группы компаний «Кронштадт» выступят спикерами научно-деловой программы форума.

Напомним, первый в России завод по производству беспилотных летательных аппаратов построили Дубне в короткие сроки, на его возведение привлекли более четырех миллиардов рублей.

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