Авиационный техникум в Жуковском после капремонта откроют 1 сентября

В городском округе Жуковский завершается капитальный ремонт «Авиационного техникума имени В. А. Казакова», расположенного на улице Дугина. Как сообщила пресс-служба регионального минстройкомплекса, строительная готовность объекта превысила 98%.

Ремонтные работы проводятся в рамках государственной программы Московской области по строительству и капитальному ремонту социальной инфраструктуры. Они соответствуют задачам нацпроекта «Молодежь и дети».

По сообщению пресс-службы, на объекте уже выполнены основные строительные работы. Сейчас ведутся работы по подключению инженерных сетей, пусконаладка оборудования, установка мебели и благоустройство территории.

В ходе капремонта был обновлен фасад здания, заменены все инженерные сети, радиаторы, сантехническое оборудование, полы и потолки, окна и двери. Также проведена внутренняя отделка помещений, кровельные работы и модернизация пищеблока.

Открытие учебного корпуса запланировано на 1 сентября 2026 года.