Авиационную бомбу времен Великой Отечественной войны обезвредили в Можайском округе

Во вторник, 10 марта, специалисты группы проведения взрывотехнических работ специализированного поисково-спасательного отряда №2 ГКУ МО «Мособлпожспас» ликвидировали авиационную бомбу времен Великой Отечественной войны. Боеприпас обнаружили на берегу водохранилища недалеко от деревни Блазново в Можайском муниципальном округе.

Опасные находки заметили очевидцы во время прогулки вдоль берега и сообщили о них по единому номеру «Система-112».

Заместитель начальника ПСП ПСЧ-308 ГКУ МО «Мособлпожспас» Роман Протасевич рассказал: «Прибыв на место вызова, взрывотехники оценили обстановку и сделали вывод, что авиационная бомба (ЗАБ-50) времен Великой Отечественной войны всплыла из водоема из-за сброса воды».

Специалисты поместили боеприпас в специальный контейнер и ликвидировали его согласно инструкции. Работники поисково-спасательного поста 308-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» помогли специалистам ПСО-2 обеспечить безопасное проведение взрывотехнических работ. Они также организовали взаимодействие с представителями администрации округа и службами оперативного реагирования.