Авиационно-ремонтному заводу в Балашихе исполнилось 85 лет
Авиационно-ремонтный завод в Балашихе отметил 85-й юбилей. Предприятие занимается обслуживанием и ремонтом техники малой авиации.
Торжественное мероприятие к юбилею завода провели в стенах организации. Праздник посетили космонавт, Герой Советского союза и Герой России Сергей Крикалев, семикратная чемпионка мира по самолетному спорту Светлана Капанина, директор Московского авиационно-ремонтного завода Павел Ненастьев и сотрудники предприятия.
«Нашему заводу 85 лет. Мы являемся ведомственным предприятием Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту России. Завод наш был основан на базе реутовского аэроклуба и всю жизнь был ведомственным предприятием. Мы делаем большое количество техники. И стремимся развиваться и создавать новую технику», — сказал Ненастьев.
Отметим, что свыше 90% вертолетов Ми-2 и 70% самолетов Ан-2, которые используют на территории страны, ремонтировали на Московском авиационно-ремонтном заводе.
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