Авиационно-ремонтному заводу в Балашихе исполнилось 85 лет

Торжественное мероприятие к юбилею завода провели в стенах организации. Праздник посетили космонавт, Герой Советского союза и Герой России Сергей Крикалев, семикратная чемпионка мира по самолетному спорту Светлана Капанина, директор Московского авиационно-ремонтного завода Павел Ненастьев и сотрудники предприятия.

«Нашему заводу 85 лет. Мы являемся ведомственным предприятием Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту России. Завод наш был основан на базе реутовского аэроклуба и всю жизнь был ведомственным предприятием. Мы делаем большое количество техники. И стремимся развиваться и создавать новую технику», — сказал Ненастьев.