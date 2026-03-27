Авиаторы начнут мониторинг паводков в Подмосковье

Специалисты авиационной группы поисково-спасательного отряда №1 ГКУ МО «Мособлпожспас» готовятся к выполнению плановых полетов. Их цель — контроль за паводковой обстановкой на территории Подмосковья.

Заместитель начальника ПСО-1 Юрий Объедков сообщил, что из-за повышения температуры воздуха было принято решение проводить регулярную авиационную разведку районов, которые наиболее подвержены подтоплению.

«Авиационная группа в плановом режиме проводит авиационный мониторинг водных бассейнов рек Москва и Ока, в том числе входящих в их бассейны Истринского, Можайского, Рузского и Озернинского водохранилищ, для установления положительных или отрицательных динамик подтоплений», — пояснил Юрий Объедков.

Полеты осуществляются на самолетах «Цесна». Вместе с пилотом в экипаж входит спасатель, который следит за паводковой обстановкой с воздуха. При обнаружении проблем информация сразу передается дежурному ГКУ МО «Мособлпожспас» и в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Московской области. Если возникнет угроза для населения, на место незамедлительно отправятся наземные службы.

Сейчас запланированы полеты одного воздушного судна раз в три дня. Но если обстановка ухудшится, разведка станет ежедневной, а количество воздушных судов увеличится до трех.