Авиаспортклуб построили в Серпухове по инвестпроекту

Представители «СтройЭксперт», подведомственного Главгосстройнадзору Московской области, проверили новое здание авиационно-спортивного клуба на аэродроме «Новинки» в Серпухове. Работы провели в рамках государственного обследования новых и реконструированных объектов капитального строительства.

Клуб построили за три года. Всего на его возведение направили около 28 миллионов рублей. Менеджер Центра содействия строительству при правительстве Московской области контролировал процесс на всех этапах. Отмечается, что объект уже получил разрешение на ввод в эксплуатацию.

В здании площадью 874 квадратных метра будущих пилотов будут обучать устройству воздушных судов и практическим навыкам под руководством опытных инструкторов.

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