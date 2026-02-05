Авиаспецмаш» представил инновационный тягач на выставке НАИС-2026

На выставке авиаинфраструктуры НАИС-2026 компания «Авиаспецмаш» представила новинку — тягач-буксировщик для самолетов весом до 150 тонн. Технический директор компании Антон Олейников подчеркнул, что машина практически полностью разработана и изготовлена в России.

Главная особенность новинки, которую назвали «АБК-Геркулес-160», заключается в ее безводильной системе. Это значит, что тягач может самостоятельно и точно захватывать переднюю стойку шасси самолета и буксировать его, не требуя специальной переходной штанги, как в случае с водильными тягачами.

По словам Олейникова, пять предыдущих машин этой модели уже работают в российских аэропортах. «Авиаспецмаш» является лидером в создании отечественной техники для наземного обслуживания самолетов, включая тягачи, багажные транспортеры и перегружатели контейнеров.

Эксперты считают, что безводильный тягач стал одним из ключевых элементов современной аэропортовой логистики. Он позволяет быстрее и точнее устанавливать воздушное судно на позицию, сокращает время подготовки рейса и снижает риск повреждения самолета. Все это влияет на пунктуальность вылетов и общую эффективность работы аэропорта.