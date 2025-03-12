Авиапатрулирование лесов начнется в Подмосковье 1 апреля

Учреждение «Мособллес» заключило контракт на полеты легкомоторных самолетов над лесами во время пожароопасного сезона в 2025 году. Мониторинг начнется 1 апреля и продлится до 15 ноября.

Авиапатрулирование может стартовать раньше, если класс пожарной опасности по погодным условиям повысят.

Мониторинг позволит вовремя обнаружить лесные пожары и другие инциденты, определить площадь возгорания и выявить нарушения правил безопасности.

«Общий планируемый объем в этом году составляет 698 летных часов», — пояснил председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов.

К патрулированию, которое будут проводить до трех раз в сутки, привлекут три самолета Cessna-182/172». Общая площадь мониторинга превышает 875 тысяч гектаров.