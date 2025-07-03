Авиамоделисты из Орехово-Зуева выступили на всероссийских соревнованиях

Спортсмены, представляющие авиаклуб «Пилот», который функционирует на базе школы № 1 имени Героя Российской Федерации Шулайкиной, продемонстрировали высокий уровень мастерства на всероссийских соревнованиях по авиамодельному спорту, прошедших в Самаре.

Соревнования собрали около 100 спортсменов-авиамоделистов из разных регионов России. Юные конструкторы и пилоты соревновались в различных классах моделей, демонстрируя навыки в конструировании, управлении и пилотировании летательных аппаратов.

По итогам на первенстве России и Всероссийской научно-технической олимпиаде в номинации «Модели-полукопии F-4В» Владислав Юдкин из Орехово-Зуева завоевал первое место, став победителем соревнований. Илья Прокопенко стал обладателем бронзовой медали.

Владислав Юдкин ранее уже демонстрировал навыки в авиамоделировании. Он успел завоевать золотую медаль на олимпиаде Московской области по авиамоделированию в классах кордовых моделей, проходившей в Химках.