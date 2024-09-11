Авиамоделисты из Химок стали призерами всероссийских соревнований

Призерами первенства по авиамодельному спорту стали воспитанники Дома юных техников «Интеграл» в городском округе Химки. Всего в турнире приняли участие свыше 65 экипажей из более 20 регионов страны, а также команды из Узбекистана, Казахстана и Киргизии.

Первенство по авиамодельному спорту организовали на базе Олимпийского учебно-спортивного комплекса «Планерна». Соревнования провели в память известному советскому ученому в области ракетной техники Петру Грушину.

Чемпионом среди юниоров стал Олег Коршунов. Серебряная медаль в этой же категории у Давида Абрамова. Воспитанники Дома юных техников «Интеграл» также на второй ступени пьедестала.

Пилоты соревновались в классе моделей F-2D «Воздушный бой». Авиамоделисты управляли кордовыми самолетами, которые разгоняются до 150 километров в час.

«Химчане достойно отстояли честь нашего округа! Призовые места на соревнованиях такого уровня — это очень высокий результат, которого удалось достичь благодаря упорной работе спортсменов и тренерского состава. Поздравляю юных пилотов с заслуженными наградами!» — отметила депутат химкинского Совета депутатов Галина Болотова.

Всероссийские соревнования по авиамодельному спорту состоялись уже в двадцатый раз. Кубок памяти академика Петра Грушина — крупнейший турнир, который ранее был этапом Кубка Мира.

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