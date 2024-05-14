Авиамоделисты из Химок стали призерами первенства Подмосковья | 360°

Подмосковье 14 мая 2024, 17:47 Авиамоделисты из Химок стали призерами первенства Подмосковья Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Воспитанники Дома юных техников «Интеграл» в Химках выступили на первенстве Московской области по авиамодельному спорту в классе F-9U. Спортсмены заняли все призовые места.

Всего участие в первенстве приняли 36 человек из четырех муниципалитетов Подмосковья. Первое место среди юниоров в возрастной категории от 10 до 18 лет занял Владимир Панастян из Химок. Серебро выиграл Дмитрий Лубко, а бронзовую медаль взял Владислав Алехин.

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«Юные химчане — настоящие молодцы, очень достойно отстояли честь нашего округа на региональных соревнованиях. Искренне поздравляю наших спортсменов и желаю достижения новых спортивных высот!» — отметила лидер Движения общественной поддержки Мариана Полякова.

Отметим, секция дронрейсинга в доме юных техников «Интеграл» стала первой в России и работает уже не один год. Там детей учат собирать беспилотники и управлять ими.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев открыл футбольный манеж и ФОК с искусственным льдом в Домодедове.

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