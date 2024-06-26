Авиамоделисты из Химок стали призерами межрегиональных соревнований
Межрегиональные соревнования среди авиамоделистов в классе моделей воздушного боя F-2D прошли в Химках. Их посвятили известному деятелю в области ракетостроения Валентину Петровичу Глушко. Участие в турнире приняли 57 экипажей из 11 регионов России.
Призовые места среди юниоров поделили химчане Давид Абрамов и Константин Кошев. Среди взрослых третье место заслужили Даниил Кривенко и Давид Абрамов. Воспитанники Дома юных техников «Интеграл» стали призерами командной программы соревнований.
«Эти соревнования собрали лучших спортсменов из разных уголков нашей страны. Большая гордость берет за наших! Местные ребята крайне достойно проявили себя и отстояли честь нашего округа!», — отметил муниципальный Владимир Суслов.
Этот турнир проводится в Химках ежегодно. Куратором соревнований является научно-производственное объединение «Энергомаш», оно же обеспечило финансовую поддержку.
Напомним, что ученики «Интеграла» трижды занимали призовые места на всероссийском турнире по авиамодельному спорту в Тольятти.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».