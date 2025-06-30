Авиамоделисты из Химок стали победителями всероссийского турнира

В Химках провели всероссийские соревнования по авиамодельному спорту «Воздушный бой», посвященные 125-летию со дня рождения конструктора Семена Лавочкина. Химки представили воспитанники спортивной школы «Интеграл», которые заняли первое место в общекомандном зачете, а также выиграли несколько медалей в индивидуальном.

Всего в состязаниях приняли участие 56 экипажей со всей России. Соревнования проходили в классе F-2D.

«Ряд технических решений, разработанных авиамоделистами, успешно применяются в конструкции космических аппаратов. Эти направления тесно связаны, и мы благодарны авиамодельному сообществу за то, что оно увлекает молодежь нашим общим делом», — отметил специалист научно-производственного объединения имени Семена Лавочкина Александр Шаханов.

Среди юниоров наивысшего результата достигли воспитанники «Интеграла». Ева Питерцева завоевала золотую медаль, а Ренат Шарипов занял второе место. Взрослые участники также продемонстрировали высокий уровень подготовки: Игорь Трифонов и Дмитрий Батраков из Химок стали победителями. Владимир Сбитнев и Сергей Леушин оказались на третьей ступени пьедестала.