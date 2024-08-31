Авиамоделист Даниил Кривенко из Химок победил на чемпионате России

Воспитанник Дома юных техников «Интеграл» в Химках Даниил Кривенко представил округ на чемпионате России по авиамодельному спорту. Он стал лучшим среди юниоров в классе кордовых моделей F-2D «Воздушный бой».

Победителей определили в трех дисциплинах: воздушный бой, гоночные и скоростные модели. Участие во всероссийских соревнованиях приняли только лучшие спортсмены, показавшие себя на квалификационных турнирах в течение сезона. Среди воспитанников «Интеграла» в состав команды Подмосковья вошли Давид Абрамов, Даниил Кривенко и Константин Кошев.

«Химчане не перестают радовать нас своими достижениями. Они стали возможны благодаря упорному труду спортсменов и грамотной работе тренерского состава. Мы всегда очень гордимся нашими жителями!» — поделился муниципальный депутат Владимир Суслов.

Напомним, что ранее на Всероссийских соревнованиях по авиамодельному спорту в Смоленской области воспитанники «Интеграла» заняли второе и третье места в личных зачетах и взяли бронзу в командных играх.

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