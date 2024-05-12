Авиамоделист из Химок победил на Всероссийских соревнованиях | 360°

Подмосковье 12 мая 2024, 10:32 Авиамоделист из Химок победил на Всероссийских соревнованиях Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Воспитанник Дома юных техников «Интеграл» имени академика Грушина из городского округа Химки стал победителем на Всероссийских соревнованиях по авиамоделированию. Более 100 команд со всей России приняли участие в этом мероприятии.

В течение трех дней воздушные бои проходили в классе кордовых моделей F-2D и собрали множество участников, среди которых команда из Химок стала одной из наиболее численных. В возрастной категории юниоров победу одержал Даниил Кривенко. Команда «Интеграл» также заняла третье место в командном зачете.

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«Несмотря на сильных соперников, наш спортсмен достойно отстоял честь округа! Мы все очень им гордимся! С радостью будем и дальше наблюдать за успехами химчанина! Поздравляю Даниила и желаю удачи и достижения новых спортивных высот!», — отметил депутат городского округа Химки Владимир Суслов.

Спортсмены из Химок опередили команды из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Приморского края, Удмуртии, Башкортостана и других регионов страны.

Напомним, что воспитанники «Интеграла» представляли Московскую область на Всероссийских соревнованиях по авиамоделированию в Вологде, где в категории моделей F-2D «Воздушный бой» заняли первое место. В соревнованиях участвовали 30 команд из девяти регионов России.

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