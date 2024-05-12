Авиамоделист из Химок победил на Всероссийских соревнованиях | 360°

12 мая 2024, 10:32
Авиамоделист из Химок победил на Всероссийских соревнованиях
Воспитанник Дома юных техников «Интеграл» имени академика Грушина из городского округа Химки стал победителем на Всероссийских соревнованиях по авиамоделированию. Более 100 команд со всей России приняли участие в этом мероприятии.
В течение трех дней воздушные бои проходили в классе кордовых моделей F-2D и собрали множество участников, среди которых команда из Химок стала одной из наиболее численных. В возрастной категории юниоров победу одержал Даниил Кривенко. Команда «Интеграл» также заняла третье место в командном зачете.
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«Несмотря на сильных соперников, наш спортсмен достойно отстоял честь округа! Мы все очень им гордимся! С радостью будем и дальше наблюдать за успехами химчанина! Поздравляю Даниила и желаю удачи и достижения новых спортивных высот!», — отметил депутат городского округа Химки Владимир Суслов.
Спортсмены из Химок опередили команды из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Приморского края, Удмуртии, Башкортостана и других регионов страны.
Напомним, что воспитанники «Интеграла» представляли Московскую область на Всероссийских соревнованиях по авиамоделированию в Вологде, где в категории моделей F-2D «Воздушный бой» заняли первое место. В соревнованиях участвовали 30 команд из девяти регионов России.
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