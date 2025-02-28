Авиакорпорация «Рубин» выпустила первых студентов в Балашихе

В Балашихе прошло торжественное мероприятие, посвященное первому выпуску Учебного центра «АК „Рубин“. Глава городского округа Сергей Юров, генеральный директор компании Игорь Ряпин и заместитель директора по управлению персоналом Олег Иванов поздравили первых выпускников и обсудили будущее развитие кадрового потенциала предприятия.

На данный момент «Рубин» выпустил 22 специалиста по четырем специальностям, однако в планах компании — увеличить количество направлений обучения до шести. Сергей Юров отметил значимость «Рубина» как крупнейшего градообразующего предприятия и лидера в подготовке рабочих кадров.

«Я хочу от всей души поблагодарить коллектив наставников „Рубина“ за ту большую работу, которую вы делаете. Очень важно распространять компетенции авиационной корпорации на все наши промышленные предприятия», — сказал Юров.

Игорь Ряпин подчеркнул историческую ценность данного выпуска. «90% из этих специалистов — жители нашего городского округа. Они останутся здесь, будут работать в нашем предприятии, создавать семьи и приносить доходы», — считает Ряпин.

Учебный центр «Рубина» предлагает краткосрочные курсы по специальностям токаря-универсала, контролера качества, слесаря-механосборщика и слесаря по ремонту оборудования. Обучение продолжается три месяца и включает интенсивную теоретическую и практическую подготовку. Компания активно привлекает молодых специалистов, создав в 2014 году Центр подготовки кадров и присоединившись в 2022 году к государственной программе «Профессионалитет».

В 2024 году на базе предприятия открыта кафедра ГАПОУ МО «ПК „Энергия“, а также создано студенческое конструкторское бюро совместно с МГТУ имени Баумана.

«Рубин» также предоставляет возможности для повышения квалификации действующих сотрудников и привлекает целевых студентов для обучения в ведущих технических вузах страны.