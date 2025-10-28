Авиакорпорация из Балашихи приняла участие в разработке российского самолета МС-21

Авиационная корпорация «Рубин», базирующаяся в Балашихе, приняла активное участие в разработке и производстве второго экземпляра российского среднемагистрального самолета МС-21. Новое воздушное судно успешно совершило первый полет с аэродрома Иркутского авиационного завода компании «Яковлев».

В ходе испытаний на борту МС-21 были проверены отечественные системы и двигатели ПД-14, что является важным этапом в программе сертификационных испытаний. Успешное выполнение этих тестов приближает самолет к серийному производству и массовому внедрению в российскую гражданскую авиацию.

Авиационная корпорация «Рубин» выступила разработчиком и производителем ключевых компонентов нового воздушного судна, включая тормозную систему, колеса и гидравлические насосы. Эти элементы обеспечивают надежность и безопасность эксплуатации самолета.

АК «Рубин» является одним из ведущих российских предприятий в области разработки и производства авиационных комплектующих. Компания обеспечивает полный цикл работ: от научных исследований и проектирования до серийного выпуска, проведения испытаний и сервисного обслуживания продукции.