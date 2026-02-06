Авиакорпорация из Балашихи открыла конструкторское бюро в московском Политехе

В новом конструкторском бюро будет организовано взаимодействие ведущих специалистов авиационной корпорации, студентов и преподавателей Московского Политеха. Будущие специалисты смогут получать необходимые для работы на предприятии компетенции, а преподаватели вуза повышать квалификацию на основе решения практических задач действующего промышленного предприятия.

«Для нас вопрос подготовки кадров для наших предприятий и нашего города имеет особое значение сегодня, в условиях проведения специальной военной операции, когда перед отечественной промышленностью стоит задача по наращиванию объемов производства и разработке новых изделий. Я уверен, что открытие конструкторского бюро станет серьезной и достойной базой для подготовки ребят, которые в последующем будут работать не только в Авиационной корпорации „Рубин“, но и, возможно, в других предприятиях нашего округа, и, наверное, станет началом нового этапа дружбы между Балашихой, Авиационной корпорацией и Московским Политехом», — сказал Сергей Юров.

Студенческое конструкторское бюро носит имя Ивана Зверева — главного конструктора и бывшего руководителя Авиационной корпорации «Рубин», профессора, доктора технических наук и почетного жителя Балашихи. Иван Иванович руководил созданием взлетно-посадочных устройств для летательных аппаратов, созданных в Советском Союзе с 1950 по 1990 годы, и для ракетной и космической техники, включая космический аппарат «Буран» и ракету «Протон».

Конструкторское бюро будет функционировать на базе факультета машиностроения и запустит программу обучения студентов, посвященную взлетно-посадочным устройствам самолетов.

Авиационная корпорация «Рубин» успешно взаимодействует с Московским политехническим университетом в области целевой подготовки инженерно-технических кадров для предприятия. Целевое обучение от предприятия в вузе проходит 12 студентов.