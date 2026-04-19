Авиаклуб отметил 90-летний юбилей в Серпухове

Серпуховский аэроклуб имени А. И. Орлова подготовил 4500 пилотов, 40 тысяч парашютистов и тысячи планеристов. В годы Великой Отечественной войны воспитанники клуба сражались на фронтах, а семеро из них получили звание Героя Советского Союза.

Особое место в истории авиационного центра занимает военный период. Выпускники уходили на фронт и с честью выполняли боевые задачи. С 1989 года аэроклуб носит имя одного из героев — Александра Ивановича Орлова. В послевоенное время организация не снижала темпов работы и оставалась главной кузницей кадров для Военно-воздушных сил и Воздушно-десантных войск. Ежегодно здесь готовили 110 пилотов и 300 парашютистов.

Сегодня клуб признан лидером авиационного спорта в стране. На его базе тренируются сборные команды России по высшему пилотажу на самолетах и планерах.

«Наш аэродром стал площадкой для лучших спортсменов. Совместно с военными ведомствами мы также проводим практическую подготовку операторов беспилотных летательных аппаратов», — рассказали представители авиационного центра.

Клуб продолжает вносить вклад в обороноспособность государства и развитие спортивной авиации. Каждый год сюда приходят новые воспитанники, чтобы освоить небо и продолжить традиции предшественников.