Августовский педсовет в преддверии нового учебного года прошел во Фрязине

Пресс-служба администрации городского округа Фрязино
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Фрязино

Конференция, посвященная итогам прошедшего учебного года и постановке целей на грядущий, прошла во Фрязине. На ней обсудили качество образования в школьных и дошкольных учреждениях округа.

Среди достижений отметили победу учителя технологии школы № 2 Александра Радина в региональном конкурсе на получение денежного поощрения для лучших педагогов Московской области. Также двое восьмиклассников, Виктория Виштак из школы № 1 и Михаил Савенков из лицея, стали призерами всероссийского этапа Олимпиады имени Максвелла по физике, войдя в топ-50 лучших юных физиков страны.

Директор школы № 4 Сергей Шкуратов акцентировал внимание коллег на важности патриотического воспитания и защиты детей от последствий информационных войн.

«Как отметил наш президент, крайне важно донести до учеников достоверную информацию о причинах и задачах специальной военной операции. Наши педагоги приложат все усилия, чтобы подрастающее поколение Фрязина знало и оберегало истинную историю родины!» — подчеркнул глава городского округа Фрязино Дмитрий Воробьев.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новый этап капитального ремонта школ региона завершится к сентябрю.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

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