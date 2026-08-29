Августовский форум педагогов прошел в Можайске

В Можайске прошел ежегодный Августовский форум педагогов, объединивший учителей, директоров школ и воспитателей округа. Участники обсудили развитие системы образования, современные технологии и лучшие практики подготовки школьников.

Форум состоялся в гимназии № 4 города Можайска. Его темой в этом году стала «От зон развития к системным решениям».

С приветственным словом к участникам обратились глава Можайского округа Денис Мордвинцев, депутат Московской областной Думы Татьяна Сердюкова, заместитель главы округа Елена Заболотная и начальник Управления образования и отраслей социальной сферы Светлана Катальникова, представившая основной доклад по теме форума.

Особую значимость мероприятию придало видеообращение министра просвещения РФ Сергея Кравцова. Одним из главных событий пленарной части стала церемония награждения педагогов, чьи ученики стали победителями и призерами регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников.

В рамках форума педагоги округа представили собственные практики. Учитель математики Анастасия Лобзова рассказала о применении цифровых технологий и искусственного интеллекта в образовательном процессе. Учитель русского языка и литературы Оксана Вострикова представила опыт формирования национального культурного кода через межпредметные связи. Старший воспитатель дошкольного отделения Ольга Уланова поделилась методикой использования цифровых инструментов в работе с дошкольниками.

2026 год объявлен Министерством просвещения РФ Годом дошкольного образования. Педагоги Можайского округа отмечают важность сочетания современных технологий и традиционных подходов в воспитании и обучении детей.

Завершился форум творческими выступлениями и поздравлениями педагогов с началом нового учебного года.