Августовская педагогическая конференция прошла в Раменском

Фото: День знаний в школе № 1 в Раменском / Медиасток.рф

Традиционное мероприятие в преддверии нового учебного года состоялось во Дворце культуры «Воровского» в Раменском. На нем педагоги округа обсудили результаты работы и планы.

Конференция проходит ежегодно. В ней традиционно поучаствовали представители администрации, учителя и руководители из 36 образовательных учреждений Раменского муниципального округа.

В этот день также состоялась церемония награждения выдающихся представителей профессии. В том числе тех, кто подготовил стобалльников на Едином государственном экзамене.

Кроме того, награды получили образовательные учреждения, которые попали в топ-100 лучших в Московской области и в топ-300 в России. Среди самых успешных и Раменская среднеобразовательная школа № 5.

Участники конференции подвели итоги прошлого учебного сезона, а также обсудили планы и нововведения на следующий. С докладом выступила председатель комитета по образованию администрации Раменского округа Наталья Асеева.

Среди нововведений этого учебного года — умный помощник для учителей и детей. В начальной школе появится искусственный интеллект по имени Соня, она будет рассказывать просто о сложном.