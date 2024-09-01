Августовская педагогическая конференция прошла в Пушкино

В новом образовательном комплексе № 2 на в микрорайоне Заветы Ильича в Пушкинском городском округе состоялась ежегодная августовская педагогическая конференция. Мероприятие собрало руководителей образовательных учреждений и педагогов округа, они обсудили итоги прошедшего учебного года.

Школа полностью готова к встрече учеников: расставлена мебель, проведена уборка, все необходимое оборудование установлено. Торжественное открытие нового образовательного комплекса запланировано на 2 сентября.

На конференции было отмечено, что 19 учреждений образования вошли в зеленую зону рейтинга Московской области, а четыре — в желтую. В этом году округ гордится 209 медалистами и 20 стобалльниками.

Татьяна Махова, почетный педагог, поблагодарила коллег за их труд и пожелала успехов в дальнейшей работе. Глава округа Пушкинский Максим Красноцветов также выразил признательность педагогам за их вклад в образование и вручил почетные знаки директорам образовательных центров, которые внесли значительный вклад в развитие системы образования округа.

Максим Красноцветов подчеркнул важность постоянного совершенствования мер поддержки для педагогов, таких как социальная ипотека, выплаты за классное руководство и гранты для школ с высокими достижениями. Он отметил, что впереди у сферы образования много планов и их реализация возможна только при тесном взаимодействии всех участников образовательного процесса.

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