Августовская педагогическая конференция прошла в Ногинске

Будущее образования обсудили на педагогической конференции в Ногинске. На мероприятии обсуждали стратегические направления для устойчивого развития образовательной системы округа.

Конференция, прошедшая в Богородском округе, стала важной площадкой для общения представителей власти, образовательных учреждений и партнеров. Участники проанализировали итоги прошедшего учебного года, отметили успехи и определили приоритеты на новый период. Среди обсуждаемых тем были возможности искусственного интеллекта, профориентация и волонтерская деятельность. Для начинающих специалистов организовали интерактивные сессии.

Богородский округ занял девятое место среди муниципалитетов Московской области по качеству образования, что является значительным улучшением по сравнению с прошлым годом. Это стало возможным благодаря высоким результатам ЕГЭ и ОГЭ, достижениям учащихся в олимпиадах и активной инновационной деятельности школ.

Владимир Хватов, председатель Совета депутатов, подчеркнул важность педагогов в процессе развития образования. На сцене Центра образования «Богородский» в мкр. Заречье были награждены лучшие работники образовательных учреждений, что стало приятным завершением конференции.