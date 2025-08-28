Августовская педагогическая конференция прошла в Красногорске

Ежегодное мероприятие в преддверии учебного года провели в школе-новостройке в жилом комплексе «Митино О2» в Красногорске. На нем с педагогами округа обсудили итоги прошлого года и планы на новый.

Мероприятие не случайно провели в этой школе. Уже 1 сентября сюда пойдут учиться дети микрорайона. Учреждение рассчитано на 1100 мест.

«По нашей доброй традиции подвели итоги учебного года, обозначив ключевые цели и задачи, которые будут формировать работу сферы образования на ближайший период. Объединяя более 76 тысяч дошколят, учеников школ, студентов и допобразование, в команде педагогической общественности Красногорска — свыше четырех тысяч учителей и наставников, почти 300 из которых пришли к нам в нынешнем году. А 11 наших школ вошли в „зеленую зону“ рейтинга Московской области», — резюмировал глава городского округа Красногорск Дмитрий Волков.