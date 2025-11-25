Авдеевский клуб откроют после ремонта в Зарайском округе в декабре

Обновление клуба, который станет культурным центром для местных жителей, активно продолжается в деревне Авдеевка. Открытие запланировано на декабрь текущего года.

Специалисты уже завершили ремонт всего технического оснащения — отопления, труб и электропроводки. Установлены новые двери, обновлены потолки, а благодаря программе инициативного бюджетирования уложены полы из современного материала.

После завершения всех работ помещение клуба станет по-настоящему уютным и комфортным для посещения.

Авдеевский клуб — это настоящая душа деревни, где местные жители могут раскрывать свои таланты. Здесь работают 10 различных кружков для взрослых и детей: от хорового пения до создания уникальных поделок и проведения турниров по настольным играм.

Особенно популярен клуб среди участников проекта «Активное долголетие». Для них это место становится не только площадкой для творчества, но и возможностью завести новых друзей и наслаждаться общением.