Аварию на участке теплосети устранили на Российской улице в Можайске

Нештатная ситуация произошла из-за большого износа магистральной трубы диаметром 325 миллиметров. Теплосеть идет от 40-й котельной и обеспечивает теплом дома, в которых проживают 2 тысячи человек.

Аварийная бригада компании «Мособлтепло» установила на месте аварии временный хомут для оперативного восстановления ресурса. Когда позволили погодные условия, специалисты приступили к полноценному ремонту. В результате был заменен метровый участок трубы.

25 февраля с 9:00 ведутся ремонтные работы на магистральной теплосети. Для проведения капитальной замены аварийного участка временно приостановлена подача отопления и горячего водоснабжения по нескольким адресам в Можайске: улицы 20 Января, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 21; Мира, 4; Российская, 1, 3 и Академика Павлова, д. 1, 2.

Аварийные бригады полностью укомплектованы всем необходимым: машины оснащены газовым мотором, генератором и сварочным аппаратом, что позволяет работать автономно и максимально быстро. Время ликвидации любой внештатной ситуации по нормативам составляет несколько часов.

Телефон диспетчерской службы АО «Мособлтепло»: 8-925-222-22-40.