Аварию на сетях горячего водоснабжения устранили в Лосино-Петровском

Заместитель главы городского округа Лосино-Петровский Роман Мещеряков проверил содержание многоквартирного дома № 8 на улице Гоголя. Жителям часто отключали горячую воду. В итоге подачу ресурса восстановили.

Дом № 8 на улице Гоголя обслуживает управляющая компания МБУ ХТУ. Заместитель главы проверил содержание подвала. Нарушений не выявили, инженерные коммуникации — в норме. Сотрудникам поставили задачу восстановить освещение в отсеках ввода инженерных коммуникаций и элеваторный узел.

Жители жаловались на частое отключение горячей воды. Подачу ресурса временно приостановили из-за аварии на сетях. Специалисты отремонтировали участок. Теперь собственники бесперебойно получают услугу.

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