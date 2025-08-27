Аварию на канализационных стоках устранили в поселке Останкино в Дмитрове

В поселке Останкино Дмитровского округа ликвидировали течь канализационных стоков, о которой ранее стало известно в социальных сетях. Первоначальной причиной инцидента послужил засор погружного насоса на КНС.

Во время обследования и ремонта специалисты «Некрасовского водоканала» установили более сложную проблему: на участке опорного коллектора до ООО «Стройгрупп» устранили шесть локальных засоров.

Работы заняли продолжительное время из-за повышенной нагрузкой на инфраструктуру станции и большого количества засоров. Специалисты ликвидировали все подпоры и провели профилактику. Для обеспечения оперативного доступа и обслуживания сети на данном участке смонтирован новый шестиметровый смотровой колодец.

Сейчас работу завершают. После чего проведут пуско-наладочные работы системы для ее вывода на штатный режим функционирования.

Сотрудники «Некрасовского водоканала» выяснили, что система засорилась из-за бытовых предметов — подгузников, текстиля и других твердых отходов.

«Благодарю специалистов „Некрасовского водоканала“ за оперативную и сложную работу по устранению засоров. Вместе с тем, призываю всех жителей с большей ответственностью относиться к использованию коммунальных систем. Сброс непредназначенных для этого предметов не только приводит к авариям и неудобствам для других жителей, но и наносит ущерб общему имуществу», — отметил врип главы Дмитровского округа Михаил Шувалов.